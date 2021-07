Lazio: assessora Transizione Ecologica, bene convergenza politica su criticità arsenico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo Tavolo istituzionale presso la Regione Lazio che prevede la partecipazione di tutti gli attori coinvolti è il punto di arrivo di una serie di proposte avviate per la prima volta dall’Assessorato alla Transizione Ecologica sin dall’inizio del suo insediamento, dal marzo scorso, e che ha integrato in seguito agli input raccolti durante gli incontri con i comitati dell’acqua pubblica - spiega Lombardi – In particolare le misure concrete a cui l’Assessorato alla Transizione Ecologica sta già lavorando, di concerto con gli altri assessorati competenti in materia di Infrastrutture e impianti, sono: attuazione della legge regionale 5 del 2014 sulla 'Tutela, governo e gestione pubblica delle acque' per la ridefinizione degli Ambiti territoriali ottimali e dei bacini idrici; miscelazione delle acque, tramite l’approvvigionamento idrico dall’acquedotto del Peschiera, per riportare nella norma i livelli di arsenico in tutti i comuni del viterbese interessati dalla problematica, facendo ricorso ai fondi del Pnrr". (segue) (Com)