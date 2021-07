© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsrti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale ad Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, partecipano all'incontro dedicato al bilancio dell'attività del secondo anno dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (Aqst) del Lago di Varese “Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese” e all'approvazione del testo relativo al terzo anno. Sono presenti anche i rappresentanti istituzionali degli Enti firmatari dell'Accordo.area Pro Loco, lungolago Isola Virginia – Gavirate/Va (ore 10)VARIEI medici Alessandro Lanzani di Medicina Solidale e Alberto Del Nero e Fulvio Aurora di Medicina Democratica, candidati nella lista di Milano in Comune, presentano le loro proposte per arginare i contagi e riprendere il tracciamento. All'incontro, che da inizio ufficialmente alla raccolta firme per la presentazione delle liste, interviene il candidato sindaco, Gabriele Mariani.via Valvassori Peroni (ore 11)Il candidato sindaco Luca Bernardo è all'inaugurazione del festival "Il Perù in Milan"via Marco Quintiliano, 46 (ore 13) (Rem)