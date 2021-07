Campidoglio: inaugurata la mostra interattiva "Storie di Microcredito di Roma Capitale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi in piazza del Campidoglio la mostra interattiva "Storie di Microcredito di Roma Capitale", un'iniziativa promossa dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal presidente dell'Ente nazionale per il Microcredito Mario Baccini. L'iniziativa culturale rientra nell'ambito del progetto Microcredito per Roma Capitale, che ha visto la creazione di un Fondo per il microcredito, stanziato nel bilancio del Campidoglio, pari a 3 milioni di euro, per sostenere attività di microcredito per l'impresa e microcredito sociale. Un'azione dedicata e mirata ai cittadini romani per superare il periodo post pandemico. Lo comunica il Campidoglio in una nota. Lungo il percorso espositivo è possibile osservare le fotografie e ascoltare (attraverso Qr code) le storie di Adeline, Romolo, Carlo, Giovanni, Federico, Federica, Stefano, Roberto, Riccardo, Claudia, Marco, alcune delle testimonianze tra le più significative e concrete di romani che hanno utilizzato il microcredito per superare il momento storico difficile dopo la pandemia. Sono le esperienze di uomini e donne, giovani e meno giovani, che hanno usufruito del microcredito per avviare o sostenere la propria attività o per far fronte agli impegni quotidiani. Il microcredito non ha età, non fa distinzioni, ma supporta tutti coloro che hanno una buona idea o hanno una necessità sostenibile. È uno strumento che permette a chi non può offrire garanzie alle banche di accedere a un finanziamento. (segue) (Com)