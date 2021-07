Campidoglio: inaugurata la mostra interattiva "Storie di Microcredito di Roma Capitale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le storie raccontate in questa mostra sono un bel segnale di speranza e ci consentono di capire cosa significa, nei fatti, aver aperto un fondo da 3 milioni per il microcredito. Quelli in mostra sono i volti di chi ha ricevuto un’occasione, una possibilità. Sono racconti di rinascita perché con il microcredito alcune imprese sono nate, altre appena avviate hanno trovato un aiuto concreto per non chiudere e, anzi, per crescere. E tante persone e famiglie, grazie al microcredito sociale, hanno potuto superare un momento di difficoltà, evitando di rivolgersi all’usura. Quando c’è una crisi la criminalità arriva veloce, proponendo soluzioni apparentemente semplici. Con questo progetto Roma Capitale ha reso evidente che una riposta efficace e tempestiva da parte delle istituzioni è possibile. Le storie qui raccontate lo dimostrano", dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (segue) (Com)