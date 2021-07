Roma 2021: Raggi, ieri confronto con miei sostenitori, dare continuità a lavoro di questi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri ho partecipato a una bellissima serata organizzata dal 'Comitato X Virginia'. Mi sono confrontata con i miei sostenitori, abbiamo parlato di quanto sia importante dare continuità al lavoro che è stato svolto in questi anni e dei progetti su cui vogliamo lavorare per il futuro di Roma". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Mi hanno anche mostrato il logo della Lista civica che mi sostiene alle prossime elezioni. Per me è stato davvero emozionante. Mi ha colpito vedere con quanto entusiasmo queste persone stanno lavorando. Lo stanno facendo perché credono in questo progetto - spiega -. Li voglio ringraziare di cuore. Sentire il loro appoggio mi dà la forza per continuare il percorso iniziato e andare avanti con coraggio", conclude. (Rer)