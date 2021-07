Mattarella: Lega, tanti affettuosi auguri, grazie per guida saggia e autorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanti affettuosi auguri al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Grazie per la sua guida, saggia e autorevole, che ha aiutato il Paese in anni di eccezionale difficoltà come quelli che stiamo vivendo. Raccogliendo il suo appello all’unità, continueremo a impegnarci affinché l’Italia sappia rialzarsi per riconquistare il ruolo che le spetta in Europa e nel mondo". E' quanto si legge in una nota della Lega. (Com)