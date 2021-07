Giustizia: Rossomando (Pd), momento di svolta e grande responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Partito democratico, Anna Rossomando, intervenendo al Congresso nazionale forense, ha segnalato: "Siamo a un momento di svolta, di grande responsabilità che però vuol dire anche protagonismo; le riforme hanno bisogno del protagonismo dell'avvocatura. Sappiamo molto bene che dagli interventi sulla giustizia dipende l'ottenimento di tutti i fondi del Pnrr, quindi su tutti noi c'è un carico pesante, ma anche una grande opportunità. Troppo spesso - ha continuato la parlamentare - la giustizia è stata ostaggio delle battaglie politiche, è stata strumentalizzata, che è cosa ben diversa da avere delle idee. Nel penale i tempi non sono solo questione di efficienza o efficientismo, sono un elemento di garanzia per le parti e soprattutto per i cittadini che vengono coinvolti nel processo. Tempi certi e ragionevoli sono uno dei principi fondamentali dello stato di diritto. E proprio sul penale abbiamo presentato emendamenti prevedendo un ampliamento del catalogo delle pene alternative e siamo contenti che sia stato recepito nel testo della riforma. Sappiamo che garantire un diverso modo di espiare la pena non vuol dire impunità, in coerenza col principio del carcere come extrema ratio e su questo anche l'avvocatura è da sempre impegnata". L'esponente del Pd ha proseguito: "Noi siamo contro il 'marcire in galera': in galera non si deve marcire, ma si deve necessariamente uscire migliori di come si è entrati. Non c'è soltanto il carcere per espiare la pena e da questo punto di vista ci sono delle novità importanti che noi abbiamo proposto e siamo soddisfatti che siano state accolte. Più in generale è fondamentale sottolineare il grande investimento in risorse umane e materiali e in una nuova e più moderna organizzazione, unitamente agli interventi su innovazione, digitalizzazione e best practices".(Com)