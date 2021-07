Viabilità: chiusure notturne stazioni Dalmine e Cavenago su A4 Milano-Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, nelle cinque notti consecutive di lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 luglio, con orario 21-5, saranno completamente chiuse le stazioni di Dalmine e Cavenago, in entrata e in uscita. In alternativa alla stazione di Cavenago, si consigliano le stazioni di Trezzo o Agrate; in alternativa alla stazione di Dalmine, si consigliano le stazioni di Capriate o Bergamo.(Com)