Madagascar: tentato omicidio del presidente Rajoelina, i punti oscuri della vicenda

- Resta ancora poco chiaro il quadro attorno al tentativo di omicidio del presidente del Madagascar, Andry Rajoelina. Un quadro che coinvolge una rosa di personaggi del mondo politico, imprenditoriale ma soprattutto militare malgascio, con nomi e ruoli che finiscono per collegarsi alla Francia - Paese di origine di due dei principali indiziati - e agli Stati Uniti, i cui servizi di intelligence hanno attivamente contribuito agli arresti di sei persone. A rivelare il progetto di assassinio è stata la procuratrice generale della Corte d'appello di Antananarivo, Berthine Razafiarivony, che nella conferenza stampa convocata martedì scorso ha annunciato che “diversi cittadini stranieri e malgasci sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine per minaccia alla sicurezza dello Stato” e che secondo le prove materiali in possesso delle autorità “questi individui hanno escogitato un piano per l'eliminazione e la neutralizzazione di varie personalità malgasce, compreso il capo dello Stato". Nel giro di poche ore emergono quindi i nomi dei due principali indiziati, il franco-malgascio Paul Maillot Rafanoharana ed il francese Philippe Marc Francois, figure che - come rivelato dall’agenzia Taratra, collegata al ministero malgascio delle Comunicazioni - hanno in comune un passato come ex ufficiali militari. (segue) (Res)