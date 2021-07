Madagascar: tentato omicidio del presidente Rajoelina, i punti oscuri della vicenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le informazioni raccolte dai media locali, il tentato omicidio del presidente Rajoelina si inserisce in un più ampio piano che mirava a colpire personalità distinte e nel quale hanno operato funzionari malgasci di alto livello, con un probabile nucleo infiltrato nei ranghi delle forze di sicurezza locali. Fonti di “Jeune Afrique” rivelano che il progetto prevedeva di assoldare dall’estero un commando di quindici uomini altamente addestrati e usi alle operazioni militari per attentare alla vita del presidente Rajoelina, un ingaggio per il quale i mandanti sarebbero stati pronti a mobilitare fino a 5 milioni di euro, con richieste di finanziamento presentate a diversi gruppi ed influencer malgasci e stranieri. I mercenari, abituati a partecipare ad operazioni destabilizzanti in Africa, sarebbero poi stati inquadrati da ufficiali superiori malgasci, con una dinamica che presenta alcune somiglianze con quella che lo scorso 7 luglio ha portato all’assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moise. A conferma del budget messo a disposizione del piano c'è il ritrovamento di circa 220 mila euro – suddivisi in quattro valigie – nella casa di Paul Maillot Rafanoharana, il primo ex ufficiale franco-malgascio arrestato, somma che la moglie avrebbe confessato di aver ricevuto da una persona a lei sconosciuta. L’altro principale indiziato dell’aggressione a Rajoelina è come detto Philippe Marc Francois, ex membro della Marina militare francese in pensione che durante la sua carriera ha anche diretto il Reggimento di fanteria in Ciad: l'uomo è stato fermato martedì all’aeroporto internazionale di Ivato mentre si apprestava a rientrare in Francia. (segue) (Res)