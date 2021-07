Madagascar: tentato omicidio del presidente Rajoelina, i punti oscuri della vicenda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo commento ufficiale sui fatti è stato fatto dal consigliere presidenziale, Patrick Rajoelina, responsabile della diplomazia e delle relazioni internazionali. Intervenuto ieri sera a “France 24”, il portavoce ha riferito alcune confessioni da parte degli arrestati in relazione al caso, sui cui rischi le autorità erano state allertate da circa un anno sia da parte dei servizi segreti malgasci che di altri Paesi "amici". In merito alle prove materiali rese note dalla procuratrice generale, Rajoelina ha aggiunto che le perquisizioni effettuate presso le abitazioni dei due principali indiziati hanno consentito di ritrovare diversi documenti tra cui scambi di email avuti con possibili finanziatori del progetto. A darne notizia è stato ieri stesso il ministro della Pubblica sicurezza, nonché controllore generale della polizia, Fanomezantsoa Rodelys Randrianarison, il quale ha annunciato che durante le perquisizioni è stata sequestrata una grossa somma di denaro, insieme ad armi da guerra, munizioni e documenti compromettenti. Nel commentare l’operazione, Rajoelina ha quindi fatto riferimento ad alcune compagnie di estrazione petrolifera e grandi aziende internazionali operanti in Madagascar, il cui possibile coinvolgimento sarebbe stato confermato da questi scambi. (segue) (Res)