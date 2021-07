Madagascar: tentato omicidio del presidente Rajoelina, i punti oscuri della vicenda (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su queste basi gli inquirenti si sono infatti concentrati sulle frequentazioni imprenditoriali dei due ex ufficiali francesi, ed in particolare di Rafanohama, noto per essere un buon esperto in strategia e gestione di progetti, consulente dei gruppi Benchmark Advantage e di Madagascar Oil, oltre che molto vicino all’arcivescovo di Antananarivo, Odon Razanakolona. Insieme, nel dicembre del 2020 Rafanohama e Philippe hanno creato la società TsaraFirst, un fondo di investimento che – secondo quanto riferito sul profilo Linkedin di Philippe – ha “come vocazione di lavorare per lo sviluppo del Madagascar”. Se la dinamica dello sventato attacco rimane ancora molto confusa – a partire dalla data in cui è stata compiuta l’aggressione -, al quadro generale si aggiunge il tentativo di assassinio del segretario di Stato in carica della gendarmeria nazionale, il generale Richard Ravalomanana, sventato alla fine di giugno, oltre che ad un contesto politico teso. Appare non senza interesse, infatti, che secondo diverse fonti il nome di Rafanoharana circolasse nei corridoi presidenziali come possibile futuro premier al posto di Christian Ntsay, i cui rapporti con il presidente Rajoelina si sono negli ultimi tempi molto logorati. I dissapori avevano alimentato nelle scorse settimane voci insistenti sulle dimissioni del premier, ufficialmente smentite il 17 luglio dal portavoce del governo, Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy, ma avvalorate da una raccolta firme da parte di un gruppo di deputati che - scrive il quotidiano malgascio “Tribune” - non sarebbe tuttavia riuscito finora a portare la mozione di sfiducia in parlamento. (segue) (Res)