Turismo: incontro tra Garavaglia e delegazione "Città dei motori"

- Si è svolto questa mattina un incontro tra il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e una delegazione di Città dei Motori, la rete Anci che raccoglie 33 Comuni a vocazione motoristica, guidata dal presidente e sindaco di Maranello Luigi Zironi e dal presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco. La delegazione ha informato il ministro Garavaglia degli sviluppi del lavoro impostato nei mesi scorsi con istituzioni e stakeholders del settore per tradurre il Piano nazionale del turismo motoristico – presentato a maggio – in obiettivi concreti: eventi e manifestazioni distribuiti nei Comuni e nei territori capaci di intercettare, grazie al richiamo della 'tipicità motoristica' italiana, flussi turistici cospicui, sia nazionali che internazionali. Il ministro Garavaglia ha apprezzato le proposte di "Città dei motori", assicurando sostegno e patrocinio del Ministero al percorso della Rete e l'inserimento del calendario annuale di iniziative nell'hub del turismo digitale, la piattaforma prevista dal Pnrr che metterà in rete l'ecosistema turistico italiano, con l'obiettivo di integrare e valorizzare i progetti e le esperienze legate ai motori Made in Italy. Il ministro ha auspicato che si arrivi nelle prossime settimane alla firma di un accordo quadro con la Rete Anci, con la costituzione di un gruppo di lavoro comune. (segue) (com)