Turismo: incontro tra Garavaglia e delegazione "Città dei motori" (2)

- "Il sostegno e l'apprezzamento del ministro Garavaglia – ha affermato il presidente Luigi Zironi – sono una conferma della solidità e lungimiranza del Piano turismo motoristico, e della concretezza del lavoro che 'Città dei motori' svolge da oltre un anno per trasformare progetti sinora di livello locale o regionale in un piano organico nazionale di eventi, attrattivo soprattutto per alcuni mercati turistici europei e mondiali con i quali la Rete sta già dialogando". Il presidente del Consiglio nazionale dell' Anci Enzo Bianco, dopo aver ringraziato il ministro Garavaglia per la grande disponibilità, ha affermato che "ci sono tutte le premesse giuste, e ora anche le risorse a disposizione, per un grande gioco di squadra nel settore del turismo. Occorre affermare sempre più una linea di cooperazione tra governo nazionale, regioni e Comuni. Il lavoro di 'Città dei motori' – al quale va tutto il sostegno di Anci – e l'interesse che esso suscita dimostra che si possono tradurre in progetti e fatturato per il settore, quindi in benefici per l'intero Paese, straordinarie capacità e intuizioni delle eccellenze Made in Italy. Una opportunità unica che dobbiamo saper sfruttare rapidamente come volano della ripresa". (com)