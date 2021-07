Messico: domenica 25 due navi militari con aiuti medicinali e alimentari a Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 25 due imbarcazioni della Marina militare del Messico sbarcheranno a Cuba aiuti sanitari utili ad affrontare l'emergenza del nuovo coronavirus. Le navi, ha fatto sapere il ministero in una nota, contengono prevalentemente siringhe, ossigeno e mascherine, ma sono previsti anche aiuti alimentari e di altro genere: latte in polvere, farina, lattine di tonno e diesel. L'annuncio si produce nei giorni in cui la comunità internazionale aumenta la pressione sull'Avana, per la risposta giudicata eccessiva alle proteste di piazza lanciate domenica 11 e lunedì 12 luglio, inedite per la loro partecipazione. Da ultimi, gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione sul governo cubano inserendo il ministro della Difesa, Alvaro Lopez-Miera, e altri alti funzionari dell'esercito nella lista delle persone oggetto di sanzioni. Posizione che il Messico è tornato a contestare in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Le autorità cubane non possono ricevere vaccini e farmaci a causa dell’embargo”, ha sottolineato il ministro. Ebrard, ripreso dal quotidiano messicano “La Jornada”, ha anche allargato il discorso ad “altri Paesi nei quali vengono applicate sanzioni estreme”, cosa che “sta provocando grandi sofferenze alla popolazione e problemi umanitari che tutti dobbiamo rispettare”. (segue) (Mec)