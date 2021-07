Riforme: Brescia (M5s), raccogliere monito Mattarella su modo legiferare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, afferma che "il governo e tutte le forze politiche devono raccogliere il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul modo di legiferare e ripensare l'organizzazione dell'attività legislativa. Su questo metodo - continua il parlamentare in una nota - pesa la raffica di decreti legge che ha ridotto lo spazio per i parlamentari. Solo il 26 per cento delle leggi approvate alla Camera in questa legislatura è di iniziativa parlamentare e così ogni decreto-legge che arriva rappresenta per ogni deputato o senatore un treno in cui infilare norme". L'esponente del M5s aggiunge: "Noi presidenti di commissione siamo chiamati certamente a un vaglio ancora più scrupoloso, ma bisogna riformare i regolamenti parlamentari per scoraggiare il ricorso ai maxiemendamenti e al monocameralismo di fatto sulla conversione dei decreti legge. Dobbiamo lavorare per rendere più rapido e snello l'iter delle proposte di legge - conclude Brescia - e rendere più stringenti i limiti della decretazione d'urgenza con una riforma costituzionale da approvare insieme". (Com)