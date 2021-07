Roma 2021: Becchetti (Lega), è Raggi che chiacchiera da 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la Raggi che chiacchiera da cinque anni, e non mette in conto che anche i cittadini conoscono questa amministrazione. Dopo un mandato di disastri, quasi 20 avvicendamenti in giunta, una maggioranza esplosa, la Corte dei Conti che sta rivedendo i bilanci di tutte le municipalizzate, manutenzione zero, romanelle a parte, pattume non raccolto e una città a un passo dall'emergenza sanitaria, i cittadini hanno ben chiaro cosa faccia la Raggi. Nulla". Lo dichiara in una nota il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti. (Com)