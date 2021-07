Milano 2021: Bernardo, a Sala non sono bastati cinque anni per rendere città “amica” dei disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A parte dichiarazioni d'intenti e incontri che cosa ha fatto esattamente il sindaco uscente? Le persone con disabilità incontrate in questi anni fino a oggi mi raccontano una città non a loro amica. Fra dissuasori, marciapiedi rotti, scalini, mancata depalificazione e tanto altro, non riescono neppure a muoversi. A un grande manager come lui si definisce non sono bastati cinque anni? Chiedo per i milanesi". Lo afferma in una nota Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano. (Rem)