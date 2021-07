Russia: Covid, Mosca invita a fidarsi degli studi scientifici per registrazione Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia auspica che i politici europei si affidino agli studi scientifici, inclusa la pubblicazione sulla rivista scientifica "Nature", nel valutare il vaccino russo Sputnik V, piuttosto che alla propaganda politica. È quanto si afferma in un messaggio pubblicato sull'account Facebook del ministero degli Esteri russo. "Ci auguriamo che il sottosegretario agli Affari europei francese, Clement Beaune, e il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, di recente associati a dichiarazioni faziose sullo Sputnik V, facciano affidamento ai materiali scientifici occidentali e non alla propaganda politica a favore di una concorrenza sleale. Il fatto è che stiamo parlando della vita e della salute delle persone e non delle contraddizioni geopolitiche e dei profitti persi dalle società farmaceutiche", si legge nel comunicato, ripreso dai media russi. Il ministero degli Esteri russo sottolinea i pareri positivi degli autori della pubblicazione sull'autorevole rivista scientifica britannica "Nature". "Gli argomenti confermano la tesi secondo cui l'esperienza accumulata nell'uso dello Sputnik V sarebbe la migliore prova dell'affidabilità degli sviluppi russi", ha aggiunto il ministero degli Esteri. (Rum)