Riforme: Lollobrigida (Fd'I), bene richiamo Mattarella su decreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, segnala che Fd'I "apprezza il richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è tornato a sollecitare nuovamente Parlamento e governo affinché rispettino non solo i limiti di contenuto dei provvedimenti d'urgenza, ma anche a riconsiderare le loro modalità. Il significativo incremento del ricorso alla decretazione d'urgenza verificatosi durante l'emergenza Covid è stato più volte denunciato da Fratelli d'Italia - continua il parlamentare in una nota -, sia durante il governo Conte che con l'attuale governo Draghi. Ben venga, quindi, il forte richiamo del capo dello Stato che ha chiesto di modificare l'attuale tendenza che ha portato il governo dal febbraio 2020 al luglio 2021, ad adottare ben 65 decreti legge rispetto ai 31 dei 18 mesi precedenti". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Ci auguriamo che il presidente Draghi e i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, vogliano accogliere le parole del capo dello Stato e si impegnino sin da subito per evitare ulteriori rischi di recare pregiudizio alla qualità della legislazione. Nei decreti legge, l'eccessivo uso dei maxi emendamenti sottoposti a voto di fiducia, così come incidentalmente ricordato anche dal presidente Mattarella, finiscono quasi per azzerare la possibilità di controllo e di intervento del Parlamento sulla decretazione che già ha di fatto annullato anche il pur necessario requisito dell'urgenza - conclude Lollobrigida - e che spesso risulta solo un espediente per superare contrasti insanabili all'interno della attuale maggioranza". (Com)