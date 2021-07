Iran: Onu, Teheran risolva crisi idrica nel Khuzestan invece di reprimere proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha invitato oggi le autorità dell’Iran ad “agire con urgenza” per risolvere la carenza cronica di acqua nella provincia sud-occidentale del Khuzestan, invece di “usare forza eccessiva e arresti diffusi per reprimere le proteste riguardo alla situazione”. Lo afferma un comunicato dell’ufficio di Bachelet (Ohchr). “L’impatto della devastante crisi idrica sulla vita, la salute e la prosperità del popolo del Khuzestan dovrebbero essere il focus dell’attenzione del governo, non le proteste compiute da persone portate alla disperazione da anni di negligenza”, ha detto Bachelet, aggiungendo di essere “estremamente preoccupata” per “le morti e i ferimenti avvenuti durante l’ultima settimana, oltre che per i diffusi arresti e detenzioni”. Con cinque milioni di abitanti appartenenti alla minoranza araba dell’Iran, la provincia del Khuzestan è stata in passato la principale e più affidabile fonte idrica del Paese, prima che una presunta mala gestione durata diversi anni, unita alla siccità a livello nazionale, ha “prosciugato” la sua “preziosa risorsa salvavita”. (segue) (Res)