Iran: Onu, Teheran risolva crisi idrica nel Khuzestan invece di reprimere proteste (2)

- In risposta alle proteste della popolazione locale, “le forze di sicurezza di Stato sembrano aver reagito con forza sproporzionata, (…) conducendo alla morte di almeno quattro persone” e di almeno un agente di polizia, afferma il comunicato, anche se “notizie non confermate suggeriscono che vi possa essere stato un numero più elevato di uccisioni”. “L’acqua è certamente un diritto”, ha detto Bachelet, sottolineando che “la situazione è catastrofica”. “Sparare alle persone e arrestarle non farà altro che peggiorare rabbia e disperazione”, ha aggiunto l’Alto commissario dell’Onu. “Quanto si sente la notizia che i manifestanti feriti evitano gli ospedali per timore di essere arrestati, è un’indicazione di quanto grave sia la situazione”, ha detto Bachelet, richiamando il governo iraniano a rispettare il diritto internazionale e garantire il diritto dei cittadini a esprimersi e protestare “nel quadro dei regolamenti”. (Res)