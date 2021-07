Roma: Raggi, Ama ha acquistato nuovi veicoli per raccogliere rifiuti che restano a terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelli che vedete sono i nuovi 'squali' acquistati da Ama. Sono veicoli che raccolgono i rifiuti, soprattutto quelli che restano a terra attorno ai cassonetti, e li portano nei mezzi più grandi". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook commentando delle immagini. "Ama cresce grazie agli investimenti che abbiamo approvato dopo aver risanato l'azienda, nei cui bilanci abbiamo trovato un buco di oltre 250 milioni di euro - aggiunge la sindaca -. I 20 nuovi mezzi sono pronti a entrare in servizio e si aggiungeranno ai 30 già operativi in tutti i municipi di Roma. Entro ottobre ne arriveranno altri 20 e così avremo più che raddoppiato questa flotta. Inoltre, fra settembre e ottobre, attendiamo oltre 250 'squaletti', veicoli più piccoli e agili per la raccolta. Dopo decenni di ruberie, quindi, il nuovo piano industriale di Ama prevede più di 340 milioni di euro di investimenti nei prossimi anni: realizzeremo un nuovo tmb (un altro lo acquisterà direttamente Roma Capitale), abbiamo avviato l’assunzione di persone, la sostituzione dei 41 mila cassonetti in tutta la città e la costruzione di due nuovi impianti di compostaggio; arriveranno 300 mezzi per la raccolta e 88 spazzatrici", conclude la sindaca Raggi. (Rer)