Portogallo: governo investe 1,4 milioni nel sistema vigilanza costiera di Maderia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investimento di 1,4 milioni di euro nel sistema di sorveglianza costiera di Madeira contribuirà ad affermare l'arcipelago come una destinazione sicura. Lo ha affermato il ministro dell'Interno del Portogallo, Eduardo Cabrita, spiegando che questo contribuirà all'obiettivo di rendere la zona "una regione di riferimento come territorio sicuro" e ad "attirare il turismo e gli investimenti e in un quadro di una dimensione di coesione nazionale". L'investimento, che comprende quattro torri di controllo (Calheta, Pico da Cruz, Ponta de Sao Loureco e Porto Santo) e sistemi di controllo mobili marittimi e terrestri, è stato finanziato principalmente dal Fondo di Sicurezza Interna, assicurato da fondi dell'Unione europea. "Il Portogallo è stato riconosciuto negli ultimi anni come uno dei paesi più sicuri del mondo" nel controllo delle criminalità ha sottolineato Cabrita che negli ultimi 10 anni, tra il 2010 ed il 2020, è diminuita del 24 per cento.(Spm)