- La fiamma "si è accesa e Tokyo 2020 inizia. E' stata una grande emozione per me vivere, stavolta da rappresentante del governo, questa ennesima cerimonia". Lo scrive su Twitter la sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, presente alle Olimpiadi che si svolgono in Giappone. "La magia dei Giochi è unica, quest’anno ancora di più. Ora tocca agli azzurri emozionarci: forza atleti italiani", conclude. (Rin)