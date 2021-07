Covid: Mandelli (FI), ogni italiano che si vaccina è buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli, ha sottolineato che "ogni italiano che si vaccina è una buona notizia: per se stesso, per i suoi familiari e per il Paese. I vaccini sono l'unico modo per uscire da questo incubo". Intervenendo a Tgcom24, il parlamentare ha aggiunto: "Dopo che la scienza è riuscita a produrre un vaccino in pochi mesi, immunizzarsi diventa un obbligo morale, anche verso lo Stato che mette a disposizione di tutti le strutture e l'assistenza sanitaria: è giusto che il cittadino cerchi di non gravarle attraverso la prevenzione". (Rin)