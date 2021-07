Vaccino: Parente (Iv), parole di Draghi molto potenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Igiene e sanità a palazzo Madama Annamaria Parente, di Italia viva, segnala: "Nel Lazio in dodici ore 38 mila prenotazioni in più dopo le parole di Draghi sui vaccini. Profonda gratitudine per il suo appello a scegliere la vita. Torneremo a vivere la nostra vita - continua la parlamentare in una nota - solo se ci vacciniamo tutti e se ci atterremo alle regole. Comunque oggi è una bella giornata". (Com)