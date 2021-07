G20: Regno Unito soddisfatto degli impegni su biodiversità, clima e inquinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico accoglie con favore gli impegni presi al G20 di Napoli per fermare la perdita di biodiversità, il cambiamento climatico e l'inquinamento. "Dobbiamo assicurarci che le decisioni che prendiamo mentre ricostruiamo le nostre economie dopo la pandemia siano completamente allineate con i nostri impegni dichiarati per affrontare il cambiamento climatico e invertire la perdita di biodiversità", ha detto il ministro dell'ambiente britannico Zac Goldsmith. "Sono lieto che il G20 abbia raggiunto un accordo a Napoli per intraprendere ulteriori azioni contro alcune delle più grandi sfide ambientali, ma questo accordo non deve essere il limite della nostra ambizione, ma piuttosto un passo verso la risoluzione di queste crisi interconnesse", ha proseguito il ministro. "Sono orgoglioso della leadership che il Regno Unito sta fornendo attraverso la nostra presidenza del G7 e della COP26, in collaborazione con l'Italia, e oltre. In vista del COP26 della COP15 della Cbd continueremo a fare pressione sui Paesi affinché si uniscano a noi nell'intensificare gli sforzi per proteggere e ripristinare la natura". Lord Goldsmith ha invitato tutti i Paesi a sostenere gli sforzi per aumentare la protezione globale della terra e dell'oceano, e a concordare risultati ambiziosi alla COP15 della Cbd sul quadro della biodiversità globale post 2020, compreso il sostegno al "30x30". Il ministro ha anche sottolineato l'importanza di agire per affrontare i rischi di malattie zoonotiche, in particolare alla luce di Covid-19 e in linea con un approccio "One Health" alle malattie emergenti, anche affrontando la perdita di biodiversità e di habitat. (Rel)