Calabria: Quagliariello (CI), Corte Costituzionale ci dà ragione su commissariamento sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sentenza della Corte Costituzionale sul commissariamento della sanità in Calabria dà ragione a quel buon senso che abbiamo cercato di esprimere in una mozione parlamentare trasversale: mettere un commissario statale per limitare il debito col risultato di farlo crescere esponenzialmente, nel migliore dei casi è un fallimento che richiede il ricorso a differenti soluzioni. Oggi, grazie alla sentenza della Consulta, la ricerca di queste soluzioni è più attuale di ieri. Nei prossimi giorni chiederemo che la nostra mozione venga discussa”. Lo ha dichiarato il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente nazionale di ‘Coraggio Italia’. (Ren)