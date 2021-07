Covid: De Angelis (Lega), Gualtieri fa fenomeno ma non è capace di amministrare Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni giorno Gualtieri ne spara una. Oggi si è svegliato paladino dei vaccini quando lo stesso governo di cui ha fatto parte non ha messo l'obbligo vaccinale. Gualtieri fa il fenomeno ma uno che da ministro ha scelto di spendere 400 milioni per i banchi a rotelle, con ristori che non arrivavano mai, e che non ha previsto fondi per Roma non è pronto per amministrare nemmeno una casa di bambole. Figuriamoci la Capitale". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega, Sara De Angelis.(Com)