Milano: continua il viaggio alla scoperta dei quartieri con la campagna 'YesMilano'

- Continua il viaggio della campagna YesMilano alla scoperta dei quartieri della città e si arricchisce di nuove narrazioni e contributi. Nel mese di luglio la campagna porta avanti la valorizzazione dei quartieri di Porta Romana, Lambrate, Ortica e la zona Navigli e Ticinese. Il filo conduttore del racconto è l'acqua in città, dove tuffarsi, simbolicamente o realmente, nel mese più caldo dell'anno. Novità del mese la collaborazione con Parenti on Air che ha sviluppato un'idea di Andrée Ruth Shammah e prodotto, sotto la cura di Tommaso Bernabei e Marco Armando Piccinini una serie di cortometraggi inediti sui quartieri, coinvolgendo alcuni grandi attori che calcano la scena del teatro Franco Parenti in questa estate. Il primo cortometraggio "Ortica" vede Alessandro Haber alla scoperta dell'Ortica, storico quartiere milanese oggi noto per essere un museo a cielo aperto, con opere murarie che ritraggono volti e storia della città. Il secondo episodio "Naviglio" vede invece protagoniste Lucia Vasini e Marina Rocco. I cortometraggi sono disponibili sui canali di YesMilano. Continua inoltre il progetto "Un nome in ogni quartiere", sviluppato in collaborazione con ufficio arte negli spazi pubblici e sostenuto da Fondazione di Comunità Milano, che dopo Bovisa regala alla città altre due opere d'arte urbana nei quartieri di Portello e Città Studi. Portello vede la realizzazione del murale dedicato al quartiere su un'iconica scala elicoidale di piazza Portello; l'opera è stata realizzata da Rendo, pioniere del graffitismo milanese e italiano con la curatela di Stradearts Urban Gallery 1988. Città Studi si abbellisce con un murale tutto dedicato alle scienze, tema centrale del quartiere che ospita la storica sede del Politecnico di Milano. Si arricchisce anche la colonna musicale della città, che, con le nuove playlist dei tre quartieri, raggiunge quota 12 quartieri e relativi accompagnamenti musicali. (Com)