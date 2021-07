Puglia: piano sociale, Barone incontra consiglieri Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa mattina l'incontro tra l'assessora al Welfare Rosa Barone e i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, richiesto nelle scorse settimane dal gruppo consiliare. Barone ha dichiarato: "Un momento di confronto importante perché bisogna fare rete per il bene dei cittadini. Sin dall'inizio del mandato ho sempre detto che la parola chiave è programmazione e per questo quest'anno abbiamo aperto in anticipo gli Avvisi per i buoni servizio minori, disabili e anziani non autosufficienti, stanziando già dalle fase di avvio complessivi 85 milioni di euro, semplificando le procedure, così da facilitare il lavoro degli ambiti territoriali ed evitare di ritrovarci nella situazione di emergenza del passato". Dunque ha concluso: "Stiamo continuando anche a lavorare al Piano triennale delle politiche sociali, che va fatto in ambito preventivo e tenendo conto della nuova situazione dettata dalla pandemia. Come auspicato anche dai consiglieri di Fratelli d'Italia lavoriamo in sinergia con l'assessore Lopalco perchè sociale e sanità devono viaggiare di pari passo. Ho ascoltato attentamente le loro proposte e ci riaggiorneremo nei prossimi mesi. La mia porta è sempre aperta per loro e per tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione". (Ren)