Argentina-Regno Unito: nuova protesta di Buenos Aires per esercitazioni militari inglesi nelle Falkland

- Il governo dell'Argentina ha nuovamente manifestato il suo "ripudio" alle esercitazioni militari che il Regno Unito sta svolgendo nelle isole Falklands. Secondo quanto riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Buenos Aires, le manovre militari in corso delle forze armate inglesi denominate "Cape Bayonet" rappresentano "una dimostrazione di forza ingiustificata" e sono "in violazione della risoluzione 41/11 delle Nazioni Unite" che dichiara l'Atlantico del Sud come "zona di pace e cooperazione". "Queste manovre ancora una volta ignorano gli appelli di numerose risoluzioni delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, che esortano sia l'Argentina che il Regno Unito a riprendere i negoziati, al fine di trovare una soluzione sulla disputa della sovranità che coinvolge entrambi i paesi nella questione delle Isole Malvinas", afferma la nota argentina. (segue) (Abu)