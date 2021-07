Usa: il segretario di Stato Blinken in India e in Kuwait la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken sarà in India e in Kuwait la prossima settimana per “riaffermare l’impegno degli Stati Uniti a rafforzare il partenariato e la cooperazione sulle comuni priorità”. Lo si apprende da un comunicato del dipartimento di Stato. A Nuova Delhi, dove arriverà il 26 luglio, il capo della diplomazia di Washington vedrà il ministro degli Affari esteri Subrahmanyam Jaishankar e il primo ministro indiano Narendra Modi per discutere una serie di questioni di comune interesse, tra cui la risposta alla pandemia di Covid-19, l’impegno nell’Indo-Pacifico, la sicurezza regionale, i valori democratici e la crisi climatica. Successivamente, il 28 luglio, Blinken volerà a Kuwati City, dove incontrerà funzionari governativi locali per “continuare i colloqui su questioni bilaterali chiave che sottolineano l’importanza dei nostri 60 anni di rapporti diplomatici”. Il segretario di Stato tornerà a Washington il 29 luglio.(Nys)