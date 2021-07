Spagna: presidente Madrid Ayuso minaccia di lasciare Conferenza presidenti se governo non rispetterà regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo spagnolo continuerà a violare i regolamenti nella convocazione della Conferenza dei presidenti, riguardo un preavviso di almeno 20 giorni, la presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato che non vi prenderà più parte. In particolare, l'esponente del Partito popolare ha criticato il fatto che le ultime 17 conferenze sono state convocate senza rispettare le regole e, pertanto, potrebbe seguire la strada del presidente basco, Inigo Urkullu, e della Catalogna, Pere Aragones, che hanno già in passato disertato gli incontri. Secondo Ayuso, inoltre, la Conferenza dei presidenti è stata istituita per incoraggiare il dibattito tra le diverse amministrazioni, ma si è rammaricata che in questa occasione avranno solo cinque minuti per affrontare questioni importanti come la sfida demografica, i fondi europei e la vaccinazione. La presidente della comunità di Madrid ha assicurato che prenderà parte alla riunione del 30 luglio, convocata con 9 giorni di preavviso, ma se il primo ministro, Pedro Sanchez, continuerà ad organizzarle senza programmarle in anticipo ha ammonito che "non sprecherà una mattina per non fare progressi".(Spm)