Covid: Sala, favorevole a vaccinazione obbligatoria per medici e insegnanti

- I ragazzi “hanno sofferto molto e vanno aiutati: non è sbagliato pensare all'obbligo vaccinale per gli insegnanti”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto oggi a “Timeline” su “Sky Tg24”. “Sono favorevole all'obbligo per medici e insegnanti: sui luoghi di lavoro è in corso una discussione con i rappresentanti dei lavoratori e Confindustria”, ha detto, citando una recente analisi di Ats Lombardia secondo la quale “non c'è mai stata una correlazione tra il contagio degli studenti e l'utilizzo dei trasporti pubblici”. Ritengo, ha concluso, che “le azioni che abbiamo messo in campo, sanificazione continua e obbligo di mascherina, abbiano funzionato: se si può fare qualcosa di più, io da sindaco mi affido a loro”. (Rem)