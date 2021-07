Somalia: premier Roble licenzia numero due intelligence e il direttore aeroporto di Mogadiscio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non tollererò più cose simili, se si verificherà nuovamente prenderò le misure più appropriate", ha detto Roble parlando nel corso di una conferenza stampa in vista dell'avvio del processo elettorale, di cui è il responsabile su mandato del presidente uscente Mohamed Abdullahi "Farmajo". Roble ha quindi ribadito che ogni cittadino ha il diritto di viaggiare ovunque all'interno e all'esterno del paese senza intimidazioni, aggiungendo che una tale cattiva condotta finisce per far fallire gli sforzi per promuovere la riconciliazione e il consenso in Somalia. Nel recente passato gli agenti della Nisa - che secondo l'opposizione sarebbero utilizzati spesso dal presidente Farmajo per influenzare il processo elettorale - hanno preso di mira anche politici di alto livello, compresi gli ex presidenti Sharif Ahmed e Hassan Sheikh Mohamud, impedendo loro di viaggiare. (Res)