Cultura: riapre biblioteca Lancisiana, Franceschini-Zingaretti "occasione per crescita"

- Riapre al pubblico la Biblioteca Lancisiana di Santo Spirito in Saxia a Roma. Alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, della Soprintendente speciale di Roma archeologia belle arti paesaggio Daniela Porro e del direttore generale della Asl Roma 1 Angelo Tanese, sono stati presentati i lavori di consolidamento strutturale e di restauro conservativo che hanno riportato all'antico splendore un patrimonio unico nel suo genere. "Oggi è una bellissima giornata in cui stanno insieme molte cose, un luogo fantastico di una bellezza assoluta nel cuore di Roma, e poi scienza, storia, patrimonio culturale e fede, un incrocio di ricchezze e di valori che meritava questo tipo di restauro, che si inserisce all'interno di una serie di scelte strategiche del Lazio, basti guardare i volumi sugli interventi della Regione per la valorizzazione del patrimonio culturale". (segue) (Rer)