Cultura: riapre biblioteca Lancisiana, Franceschini-Zingaretti "occasione per crescita" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si investe in questo modo si può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita di tutto il Paese - ha detto il ministro Franceschini-. Investire nel recupero è un dovere morale, proprio come recita quella stessa Costituzione di cui dovremmo essere molto più orgogliosi di quanto non siamo - ha aggiunto Franceschini -. Un restauro come questo è anche un'occasione di crescita, ed è importante per attrarre quel turismo colto e rispettoso della fragilità del patrimonio culturale di cui ha bisogno l'italia. Questo restauro si inserisce perfettamente in questa linea e anche noi come ministero abbiamo inserito nel Pnrr 5 milioni di euro per il restauro del Santo Spirito, una cifra significativa", ha concluso Franceschini. (segue) (Rer)