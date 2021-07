Cultura: riapre biblioteca Lancisiana, Franceschini-Zingaretti "occasione per crescita" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riaprire la Biblioteca Lancisiana di Santo Spirito, il più antico ospedale d'Europa che fu pensato proprio per ospitare i pellegrini che andavano a San Pietro, in qualche modo può essere indicato come l'inizio della grande stagione di interventi in questa grande e bellissima Capitale, piena di tesori" in vista del Giubileo del 2025 - ha dichiarato il governatore Zingaretti -. "Un lavoro che si unisce a oltre 21 milioni di euro di investimento della Regione su 94 luoghi della cultura che a Roma e nel Lazio stanno rinascendo grazie al lavoro di rilancio che stiamo facendo per rendere il nostro territorio ancora più ospitale", ha concluso Zingaretti. "Roma ha una vocazione storica e naturale per la scienza medica e in questi luoghi lo si comprende perfettamente. Stiamo nel luogo del primo ospedale d'Europa - ha commentato D'Amato. Sono contento che questa inaugurazione avvenga oggi anche come segnale di fiducia e rinascita in una fase ancora non terminata di contrasto alla pandemia", ha concluso. (segue) (Rer)