Cultura: riapre biblioteca Lancisiana, Franceschini-Zingaretti "occasione per crescita" (7)

I locali sono stati inoltre arricchiti dalla "Lancisiana Virtual Library", una visita multimediale interattiva e multilingue con un personaggio olografico a grandezza naturale, Cristoforo Carsughi primo bibliotecario della Lancisiana, progetto finanziato dalla Regione Lazio con fondi Po-Fesr avviso. La Biblioteca Lancisiana, specializzata in storia della medicina e della scienza, è accreditata nell'organizzazione bibliotecaria regionale (Obr) e partecipa al censimento nazionale dei manoscritti e delle Cinquecentine promosso dal ministero della Cultura – Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.