Cultura: riapre biblioteca Lancisiana, Franceschini-Zingaretti "occasione per crescita" (8)

- L'inaugurazione, inoltre, è stata l'occasione per presentare i tanti progetti finanziati dalla Regione per il sostegno all'imprenditorialità culturale con il già citato bando "Impresa fa Cultura", grazie al quale con oltre 6,5 milioni di euro sono stati finanziati 48 progetti innovativi di promozione del patrimonio culturale attraverso l'uso di nuove tecnologie, ma anche per la "Valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio". Con quest'ultimo Avviso, dal 2019, sono stati raggiunti grandi risultati con la riqualificazione di 94 Luoghi della cultura (43 musei, 4 archivi storici, 23 biblioteche e 22 tra aree, parchi archeologici e complessi monumentali) distribuiti nelle 5 province del Lazio (12 progetti in provincia di Frosinone, 17 in provincia di Latina, 9 in provincia di Rieti, 42 in provincia di Roma e 14 in provincia di Viterbo) e lo stanziamento in totale di 20,9 milioni di euro. Tanti progetti che hanno portato alla riscoperta di luoghi straordinari e raccolti in tre pubblicazioni presentate al pubblico questa mattina dal presidente Zingaretti e consultabili online sul sito della Regione Lazio. (Rer)