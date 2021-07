Vaccino: Dall'Osso (CI), dal 5 agosto colleghi non prendano caffè a Montecitorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricapitolando: se dal 5 agosto una persona volesse andare al bar, dovrebbe mostrare il green pass al barista". Lo afferma in una nota il deputato di Coraggio Italia, Matteo Dall'Osso. "Invece - aggiunge - sempre dal 5 agosto se un deputato volesse andare a bere lo stesso caffè al ristorante della Camera, non dovrebbe presentare nulla. Perché? Evidentemente qui vale la regola del 'perché io sono io e sono anche libero di non portare rispetto ai colleghi ed ai baristi dipendenti Camera'. A questo punto - conclude - mi auguro che tutti i deputati sentano l'esigenza di bere un caffè prima di venire a Montecitorio". (Com)