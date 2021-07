Lavoro: Uil Lazio, 30 per cento dei cittadini della regione sotto i 10 mila euro, aumentano disparità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È di 23.614 euro il reddito medio dei cittadini del Lazio con una crescita di appena lo 0,3 per cento rispetto all'anno precedente. Un reddito che colloca la nostra regione al quarto posto in Italia, preceduta da Lombardia (25.762 euro), Emilia Romagna (23.951 euro) e Trentino (23.734). Questo quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi 2020 presentate da 3,8 milioni di cittadini, per un importo complessivo di quasi 90 miliardi di euro, di cui il 26,7 per cento destinato allo Stato in termini di prelievo Irpef (18 miliardi di euro, con una media di 6.300 euro per contribuente). Come prevedibile, è la Capitale la città in cui si concentrano i redditi più alti, seguita a distanza dai comuni più grandi della regione. Ed è anche la città che ritiene ben l'80 per cento dei redditi regionali. Al suo interno però non mancano le differenze: tra i vari quartieri infatti si raggiungono scarti anche di 50 mila euro se si considera ad esempio il reddito medio di un cittadino dei Parioli e quello di un abitante della Borghesiana". Lo comunica in una Uil Lazio. A comparare i dati dei modelli 770, Unico e 730 raccolti dal Mef, infatti, è uno studio della Uil del Lazio e dell'istituto di ricerca Eures. (segue) (Com)