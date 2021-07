Lavoro: Uil Lazio, 30 per cento dei cittadini della regione sotto i 10 mila euro, aumentano disparità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal report emerge che nella nostra regione oltre 1,15 milioni di contribuenti (il 30,2 per cento del totale) si colloca nella fascia a rischio povertà (cioè con redditi annui inferiori a 10.000 euro), mentre altri 470 mila (il 12,5 per cento del totale) dichiara compensi compresi tra 10 e 15 mila euro; le due ampie fasce del 'reddito medio' (cioè 'da 15 e 26 mila euro' e 'da 26 e i 55 mila euro') raccolgono insieme quasi 2 milioni di contribuenti, mentre il 6,5 per cento supera i 55 mila euro: tra questi, sono 115 mila a dichiarare con reddito compreso tra 55 e 75 mila euro (3% del totale), mentre sono 135 mila a superare i 75 mila euro (3,5 per cento del totale; era pari al 2,8 per cento nel 2010), detenendo il 10,6 per cento del totale dei redditi dichiarati (era del 9,7 per cento nel 2010). "Si allarga quindi la forbice tra ricchi e poveri - commenta il segretario generale della Uil del Lazio, Alberto Civica - da un lato abbiamo un terzo della popolazione regionale che sopravvive con 10 mila euro, dall'altro circa il 3% dei nostri concittadini detiene l'11 per cento dei redditi della regione. Una disparità che il Covid probabilmente ha acuito. Basti pensare ad esempio ai tanti cassaintegrati dello scorso anno trasformati spesso adesso in licenziamenti tout court. Licenziamenti che andranno ad influire ulteriormente sul divario economico e sociale e causeranno altra disparità e altra povertà". (segue) (Com)