Lavoro: Uil Lazio, 30 per cento dei cittadini della regione sotto i 10 mila euro, aumentano disparità (3)

- "È la città metropolitana di Roma a detenere il primato regionale anche in termini medi - continua la nota - con un reddito annuo di 25.412 euro, a fronte di valori molto inferiori nelle altre province, dove si passa dai 19 mila euro di Rieti ai 18 mila di Frosinone. Allo stesso modo tutti i comuni più ricchi del Lazio si collocano nell'area metropolitana di Roma, con il valore più alto a Grottaferrata (28.505 euro), che precede la Capitale (27.805) ed i comuni di Formello (27.426 euro), Monte Porzio Catone (26.356 euro) e Sacrofano (25.923 euro). Ed è sempre il comune di Roma a mostrare inoltre la più alta quota di residenti ad alto reddito, con il 5,4% del totale dei dichiaranti con oltre 75 mila euro annui (erano il 4,4 per cento nel 2010) e l'1,9 per cento che si colloca su valori addirittura superiori a 120 mila euro annui. Ma la Capitale è anche la città in cui oltre il 40% dei residenti ha un reddito compreso tra zero e 15 mila euro (il 29 per cento sotto i 10 mila) acuendo così un divario già fortemente marcato". (segue) (Com)