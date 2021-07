Lavoro: Uil Lazio, 30 per cento dei cittadini della regione sotto i 10 mila euro, aumentano disparità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Divario tangibile anche nel confronto tra i vari quartieri: i redditi medi più elevati si rilevano nei Municipi I e II, con valori pari a 68.264 euro del quartiere Parioli, a 57.901 euro nel Centro Storico, a 57.541 euro nel quartiere Pinciano-Trieste e a 55.484 euro nel rione Prati-Borgo, che superano di oltre tre volte quelli rilevati nei quartieri più poveri; chiudono invece la graduatoria il quartiere Torri e il rione Borghesiana-Castel Verde-Ponte di Nona, con un reddito pari rispettivamente a 18.644 e 18.683 euro per dichiarante - spiega la nota di Uil Lazio -. Se complessivamente a Roma il 5,4% dei contribuenti dichiara un reddito superiore a 75 mila euro, tale valore raggiunge il 24,3% nel quartiere Parioli, dove 14 mila residenti dichiarano in media circa 200 mila euro annui. Valori di poco inferiori si riscontrano nei quartieri Quirinale, Pinciano, Centro Storico e Prati. Sul fronte opposto, nel quartiere Borghesiana-Castelverde-Ponte di Nona a dichiarare un reddito superiore a 75 mila euro annui è appena lo 0,8 per cento del totale". (segue) (Com)