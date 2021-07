Lavoro: Uil Lazio, 30 per cento dei cittadini della regione sotto i 10 mila euro, aumentano disparità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Squilibri che non riguardano soltanto la Capitale, ma anche Milano dove i redditi medi dei residenti del quartiere Brera-Castello (100.489 euro) superano addirittura di cinque volte quelli del rione popolare di Quarto Oggiaro (18.926 euro). Scarto meno marcato invece a Napoli dove si passa dai 47.316 euro del quartiere Chiaia ai 13.462 euro del quartiere San Lorenzo". "Situazioni che - conclude Civica - sommate ai 234 mila disoccupati, ai 140 mila lavoratori in cassa integrazione e ai 310 mila cittadini con reddito di cittadinanza, ci danno lo spaccato di quanto il problema sociale sia ben lontano dall'essere risolto e anzi, con lo sbocco dei licenziamenti, rischia di degenerare sempre più". A tal proposito, il segretario regionale della UIL ricorda che è stato indetto per domani, 23 luglio, uno sciopero dei metalmeccanici proprio contro i licenziamenti indiscriminati che soprattutto le grandi aziende stanno attuando". (Com)