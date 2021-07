Mattarella: Gallone (FI), buon compleanno presidente, padre di tutti gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, si rivolge in una nota al capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Buon compleanno, caro presidente - afferma la parlamentare -. E grazie per essere stato, in un momento tra i più difficili della storia della Repubblica, padre di tutti gli italiani, guida saggia e punto di riferimento per il nostro amato Paese. Auguri di cuore per i suoi secondi 40 anni". (Com)