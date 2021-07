Speciale scuola: Pittoni (Lega), riproporremo percorsi abilitanti all'insegnamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È pronta la bozza della norma per riattivare i Percorsi abilitanti speciali (Pas), così da consentire a decine di migliaia di docenti precari di rompere le catene che da otto anni li tengono prigionieri in seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (ex terza fascia delle graduatorie d'istituto), in troppo casi per inadempienze dello Stato". Lo annuncia in una nota il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato. "L'idea - spiega - è di presentare il provvedimento come emendamento al primo decreto compatibile per materia, in accordo col ministro dell'Istruzione, al quale è già stato illustrato, e il fronte sindacale". (Com)